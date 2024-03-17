Агазарян: Надо вернуть азербайджанские села

В Тавушской области Армении есть населенные пункты, которые следует вернуть Азербайджану, заявил депутат правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян.

«В Тавушской области нет сел, которые должны быть сданы Азербайджану. В Тавушской области есть населенные пункты, принадлежавшие Азербайджанской Советской Республике, и их следует не сдать, а вернуть», – пояснил он журналистам.