Лидер ХАМАС тоже поздравил Путина с победой

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с переизбранием. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

«Глава движения высоко оценил позицию России в поддержку [справедливого решения] палестинского вопроса в свете борьбы за защиту нашего народа от израильской оккупации - одного из важнейших проводников американской гегемонии на Ближнем Востоке», - цитирует ТАСС текст заявления.

Хания в письме сообщил, что ХАМАС «рассчитывает на укрепление уз дружбы и развитие путей сотрудничества с Российской Федерацией». Он пожелал российскому лидеру «удачи, в том числе в интересах российского народа и мира, а также на пути построения многополярного мирового порядка, при котором к угнетенным народам будут относиться справедливо».