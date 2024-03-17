Армения запретила карты «Мир»: в Москве сделали вид, что им все равно

Решение армянских банков о прекращении операций по картам «Мир» станет «потерей именно для Армении и ее жителей». Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта.

«Это все происходит под давлением, очевидно, американским. Конечно, для Армении это потери. Потому что очень многие и жители Армении, и российские граждане, которые там часто бывают, в том числе армяне, пользуются картой «Мир». На самом деле, минусов больше для самой Армении, для России - ну, не будут принимать и проводить расчеты. Сами себе создают проблемы. Уверен, что выход будет найден», - сказал он.

Аксаков заявил, что такое решение банков Армении является «хорошим сигналом для как можно более быстрого перехода на использование того же цифрового рубля, например, во взаиморасчетах на территории Армении».

«Кроме того, Китай, Индия, Монголия и все постсоветские страны, входящие в СНГ, кроме Украины, вообще не оглядывались на окрики, они принимают рубли и расчеты идут нормально», - сказал он.