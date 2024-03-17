Сотрудники Офиса омбудсмена навестили задержанных по делу Toplum TV

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) продолжают посещать места, которые люди не могут покинуть по своей воле.

Очередное посещение состоялось в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Во время посещения, в котором также принял участие врач, как сообщается, «была проведена конфиденциальная встреча с лицами, содержащимися в учреждении», в том числе с задержанными по делу Toplum TV Алескером Мамедли, Русланом Иззетли, Акифом Гурбановым, Рамилем Бабаевым, Али Зейналовым, Илькином Амраховым и Мушфигом Джаббаровым, «изучены условия их содержания и состояние здоровья, заслушаны обращения».

Некоторые из них прошли медицинское обследование в медико-санитарной части Бакинского СИЗО с участием квалифицированного врача НПГ.

В заключение «были проведены беседы с руководством учреждения и ответственными сотрудниками, даны соответствующие рекомендации по дальнейшему улучшению условий содержания в соответствии с национальным и международным законодательством».