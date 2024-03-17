Хуситы атаковали Израиль

Хуситы атаковали американский корабль MADO в Красном море, заявил представитель мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Кроме того, он сообщил о пуске нескольких крылатых ракет по израильскому городу Эйлат.

Согласно данным Совместного центра мореходной информации JMIC, атакованным сегодня в Аденском заливе судном является СПГ-танкер MADO, шедший под флагом Маршалловых Островов. Ракета хуситов упала в воду недалеко от борта судна, пострадавших и повреждений нет.

В Армии обороны Израиля, как и в Центральном командовании ВС США, эту информацию пока что не комментировали.