У Агиля Гурбанова еще одна должность
У заместителя министра оборонной промышленности Агиля Гурбанова новая должность.
Как стало известно haqqin.az, Гурбанов назначен председателем наблюдательного совета ЗАО «Оборонно-промышленный холдинг Azərsilah».
Накануне состоялось первое заседание наблюдательного совета, в котором приняли участие Агиль Гурбанов, члены правления Хидаят Азимов и Анар Мамедов.
На заседании были заслушаны доклады о реализации задач, вытекающих из указа президента Азербайджана от 7 сентября 2023 года, планы направлений деятельности холдинга оборонной промышленности Azərsilah на 2024 год, приняты соответствующие решения.