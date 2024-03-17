Телеканал утверждает, что импортированные из Великобритании роскошные автомобили на самом деле отправляются в Россию.

Как сообщает Sky News со ссылкой на таможенную статистику Великобритании, экспорт автомобилей класса люкс (Range Rover, Land Rover Defender и другие) из этой страны в Азербайджан за последние два года увеличился на 2000 (!) процентов.

Общество автопроизводителей и экспортеров Великобритании (SMMT) заявляет, что недавнее резкое увеличение экспорта автомобилей класса люкс в Азербайджан не связано с фактом нарушения санкций против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Обществом в ответ на расследование Sky News на прошлой неделе.

SMMT с этим не согласны: они утверждают, что резкое увеличение экспорта автомобилей класса люкс в Азербайджан связано с «развитием экономики страны» и «трансформацией Азербайджана в процветающий рынок».

По данным таможни, только в январе 2024 года британский автомобильный сектор экспортировал в Азербайджан роскошных автомобилей на 40 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, Азербайджан вошел в число 12 крупнейших импортеров британских автомобилей класса люкс. Причем в списке страна соседствует с развитыми государствами, такими как Швейцария, Канада и Испания.

Средняя стоимость машин, отправленных из Великобритании в Азербайджан в январе, составила чуть более 115 тысяч фунтов стерлингов. Это означает, что импортировались в основном автомобили класса люкс.

Представитель SMMT заявил, что не обнаружил никаких доказательств того, что транспортные средства, отправляемые в Азербайджан, предназначались для России:

«Куда бы автомобильная промышленность Великобритании ни экспортировала свою продукцию, она обязуется соблюдать все торговые и экономические санкции и продолжает тесно сотрудничать с правительством и новым Управлением по санкциям, чтобы обеспечить эффективное выполнение правил».

Добавим от себя: за последние два года на улицах Баку резко возросло количество новейших моделей Range Rover, Land Rover Defender и других роскошных британских автомобилей, стоимость которых измеряется сотнями тысяч долларов. Это означает, что спрос на роскошные британские автомобили в Азербайджане действительно резко возрос, что обусловлено увеличением покупательной способности определенных слоев населения.