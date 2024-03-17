Шольц обратился к Путину

«Он должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, ошибочны. Это означает, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с ним», - заявил Шольц.

Канцлер считает, что Путин должен осознать, что складывается ситуация, при которой возможен справедливый, а не диктуемый мир. Для этого, заявил Шольц, Путин должен, прежде всего, вывести свои войска из Украины.

Как сообщил сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус, Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро.