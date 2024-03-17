Нарышкин: Франция готовит контингент для отправки в Украину

Российская сторона располагает данными, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки в Украину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его комментарий имеется в распоряжении ТАСС.

"По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки в Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек", - отметил Нарышкин.

По словам директора СВР, французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить в Украину и расквартировать там. "Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - резюмировал Нарышкин.