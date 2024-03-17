Военный Бундесвера шпионил на Россию

Генпрокуратура Германии предъявила гражданину ФРГ обвинения в шпионаже в пользу России и разглашении служебной тайны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Военнослужащий Томас Х. был задержан 9 августа 2023 года. Он работал в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения (структура, подведомственная Минобороны Германии), которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ.

"С мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и посольство РФ в Берлине и предлагал сотрудничество. При этом он однажды передал сведения, которые получил в результате своей профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведслужбе", - утверждается в заявлении.

"Имеется достаточно оснований полагать, что обвиняемый работал на иностранную разведку. В связи с этим он также обвиняется в разглашении служебной тайны", - отметили в прокуратуре. Там уточнили, что обвинения были предъявлены 11 марта. Томас Х. находится в следственном изоляторе.

Немец был задержан в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Как писал журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности, военнослужащий, скорее всего, действовал по личным мотивам, возможно по причине недовольства своей профессиональной деятельностью.

Следствие не исключает, что мужчина хотел поднять самооценку, связавшись с российской стороной. Тем не менее якобы с самого начала контрразведка ФРГ серьезно отнеслась к его действиям, поскольку Томас Х. "имел доступ к чувствительной информации, касающейся проектов в области вооружений Бундесвера". По информации журнала, правоохранительные органы ФРГ достаточно рано вышли на его след, по предварительным данным, при первой же попытке связаться с генконсульством РФ в Бонне.