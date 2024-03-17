В Германии придумали, как заменить Taurus

Германия начала заказывать у Соединенных Штатов 75 новых крылатых ракет JASSM-ER. Они могут заменить ракеты Taurus, которые уже есть на вооружении Бундесвера. Об этом сообщает Bild, который не указывает свои источники.

По информации издания, эта закупка может заменить существующие ракеты Taurus в долгосрочной перспективе и происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительству США в приобретении истребителей F-35 и связанных с ними ракет.

Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 млрд евро, говорится в материале.

Как указывает издание, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", но процесс закупки JASSM затянулся.

По данным Bild, официальный контракт на закупку ожидают осенью этого года.