Премьер Италии против идеи Макрона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не поддерживает предложение Франции о возможной отправке войск НАТО в Украину, поскольку это приведет к эскалации конфликта. Об этом она сказала во время выступления в парламенте в преддверии саммита Евросоюза.

«Что касается предложения Франции о возможном прямом вмешательстве, наша позиция четкая, и я повторю ее здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, ведущую к эскалации, которой нужно избегать любой ценой», — заявила премьер.

Мелони также выразила надежду, что парламент разделяет данную позицию.