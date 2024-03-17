Депутат Манукян: Нельзя допустить украинизации Армении

Армения поставлена на алтарь противостояния Россия-Запад, Иран-Запад. Об этом в парламенте заявила депутат от фракции «Айастан» Арегназ Манукян.

«Команда Пашиняна обманывает, будто гарантами нашей безопасности могут стать Запад и НАТО. Однако для этого мы должны стать врагами России и Ирана. Прозападность Пашиняна в реальности является протурецкостью. Запад и не скрывает, что его задачей является не защита Армении, а нанесение вреда России и формирование плацдарма против Ирана за счет Армении.

Заявление генсека НАТО Столтенберга в ходе визита в Армению является ярким свидетельством того, как Пашинян превращает Армению в разменную монету в противостоянии НАТО-Россия. Армянский народ должен извлечь уроки из чужой и собственной истории и не допустить украинизации Армении», - заявила армянский парламентарий.