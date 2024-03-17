Конфисковано имущество олигархов на сумму 1,2 миллиарда долларов: яхты, виллы, роскошные апартаменты в Майами...
Минюст США сообщил, что поданы иски о конфискации активов ряда российских олигархов и их «сообщников». По данным ведомства, более 70 физическим и юридическим лицам предъявлены обвинения в нарушении международных санкций и закона об экспортном контроле. Общая стоимость конфискованного имущества приближается к 700 миллионам долларов.
Прокуроры также подали гражданские иски о конфискации двух роскошных квартир в Майами, которые, по их словам, принадлежат находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. По их словам, данная недвижимость расположена в отеле Ritz-Carlton в Бэл-Харборе и оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает «Голос Америки».
Олигарху Владиславу Осипову предъявили обвинение, связанное со схемой управления роскошной яхтой. Осипов, имеющий как российское, так и швейцарское гражданство, обвиняется в 17 преступлениях, включая махинации с банковскими счетами, отмывание денег и нарушение санкций. Его также обвиняют в сокрытии 255-футовой роскошной яхты «Танго» в нарушение санкций США — предположительно, эта суперяхта принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу, который также находится в санкционном списке.
По другим данным, итальянские правоохранительные органы также приступили к конфискации активов российских олигархов, попавших под санкции и арестованных. Уже сообщалось, что яхта российского олигарха Андрея Мельниченко, стоявшая в порту Триеста на севере Италии, была конфискована. Информацию об этом распространила канцелярия премьер-министра страны.
По сообщению правительства, 143-метровая (470-футовая) парусная яхта A стоимостью 530 миллионов евро (443 миллиона фунтов стерлингов) была конфискована в северном порту Триест.
Судно, спроектированное Филиппом Старком и построенное компанией Nobiskrug в Германии, является самой большой парусной яхтой в мире. На видео в социальных сетях видно, как полицейские на машинах с мигалками приближаются к кораблю.
На прошлой неделе итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сумму 143 миллиона евро у пяти высокопоставленных россиян, попавших в санкционный список.
Роскошная недвижимость была конфискована в некоторых из самых престижных локаций Италии — на острове Сардиния, на берегу озера Комо и в Тоскане, а две суперяхты были захвачены у причалов в северных портах.
У бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова тоже конфисковали виллу стоимостью 17 миллионов евро – у берегов той же Сардинии.
Напомним, что из-за агрессии, начатой Россией против Украины, США и Евросоюз ввели масштабные санкции против российских олигархов: их банковские счета, имущество и другие активы были заморожены.