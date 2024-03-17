Конфисковано имущество олигархов на сумму 1,2 миллиарда долларов: яхты, виллы, роскошные апартаменты в Майами...

Отдел информации 19:39

Минюст США сообщил, что поданы иски о конфискации активов ряда российских олигархов и их «сообщников». По данным ведомства, более 70 физическим и юридическим лицам предъявлены обвинения в нарушении международных санкций и закона об экспортном контроле. Общая стоимость конфискованного имущества приближается к 700 миллионам долларов. Прокуроры также подали гражданские иски о конфискации двух роскошных квартир в Майами, которые, по их словам, принадлежат находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову. По их словам, данная недвижимость расположена в отеле Ritz-Carlton в Бэл-Харборе и оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает «Голос Америки».

Олигарху Владиславу Осипову предъявили обвинение, связанное со схемой управления роскошной яхтой. Осипов, имеющий как российское, так и швейцарское гражданство, обвиняется в 17 преступлениях, включая махинации с банковскими счетами, отмывание денег и нарушение санкций. Его также обвиняют в сокрытии 255-футовой роскошной яхты «Танго» в нарушение санкций США — предположительно, эта суперяхта принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу, который также находится в санкционном списке. По другим данным, итальянские правоохранительные органы также приступили к конфискации активов российских олигархов, попавших под санкции и арестованных. Уже сообщалось, что яхта российского олигарха Андрея Мельниченко, стоявшая в порту Триеста на севере Италии, была конфискована. Информацию об этом распространила канцелярия премьер-министра страны. По сообщению правительства, 143-метровая (470-футовая) парусная яхта A стоимостью 530 миллионов евро (443 миллиона фунтов стерлингов) была конфискована в северном порту Триест.