Во Франции «показали» карту размещения своих военных в Украине

Судя по всему, сценарии эти составил полковник Винсент Арбаретье, которого пригласили в студию в качестве эксперта.

На французском телевидении рассуждают, где могли бы размещаться французские войска в Украине, если бы их туда отправили. В эфире телеканала LCI показана карта и два гипотетическиx сценария - размещение военных вдоль Днепра и вдоль границы с Беларусью.

Арбаретье предполагает, что размещение войск вдоль Днепра показало бы для РФ красную линию, что ей нельзя заходить на территорию правобережной Украины. А размещение вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев. Арбаретье допускает и смешанный вариант с размещением в обеих этих локациях.

По его словам, Франция предусмотрела в этом сценарии 20 тысяч человек, собранных в мобильные бригады.

«Речь не о том, чтобы выстроить непрерывную линию людей, а в том, чтобы поставить подразделения, способные очень быстро реагировать. Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать русских», - заявил Арбаретье.

Ранее глава СВР России Нарышкин заявил, что Франция уже готовит военный контингент для отправки в Украину. Франция этого не подтверждала.