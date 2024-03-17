Умер Василий Уткин Названа причина смерти; обновлено 20:22
Предварительной причиной смерти Василия Уткина названа тромбоэмболия легочной артерии - у него оторвался тромб.
Сегодня, 19 марта, журналиста экстренно госпитализировали, но спасти медикам его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
*** 20:17
Известный российский футбольный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.
Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своем авторском канале в YouTube.