Предварительной причиной смерти Василия Уткина названа тромбоэмболия легочной артерии - у него оторвался тромб.

Сегодня, 19 марта, журналиста экстренно госпитализировали, но спасти медикам его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

*** 20:17

Известный российский футбольный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет.