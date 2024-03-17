Боррель придумал, как использовать замороженные российские активы

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит Евросоюзу использовать 90 процентов доходов от замороженных в Европе российских активов при приобретении оружия для Украины через Европейский фонд мира, пишет "Голос Америки".

Руководитель дипломатии ЕС сказал журналистам в Брюсселе, что предложит перечислить оставшиеся 10 процентов в бюджет ЕС, чтобы использовать их для укрепления потенциала украинской оборонной промышленности.

Боррель намерен представить это предложение в среду, в преддверии саммита лидеров ЕС, который пройдет в четверг и в пятницу.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, в котором находятся различные ценные бумаги и наличные средства российских центральных банков на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Боррель подчеркнул, что использовать следует прибыль от активов, хранящихся в Европе, а не сами активы. По его словам, это может принести около 3 миллиардов евро в год.