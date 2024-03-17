ЮАР собирается мирить Москву и Киев

Генеральный директор Министерства иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской республики Зане Дангор собирается посетить Москву с предложением мирной миссии по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство ЮАР в России.

«Ожидается, что после поездки в Киев будет запланирован аналогичный визит в Москву», — отмечают в дипломатическом представительстве.

В посольстве также заявили, что ЮАР в данный момент взаимодействует по урегулированию кризиса как с Россией, так и с Украиной. При этом контакты происходят, как отмечается, на «высоком уровне».