Чехия бережет своих солдат

Чешское правительство не намерено направлять военнослужащих в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы чешского Министерства обороны, размещенном на его сайте.

"Правительство Чехии не намерено отправлять чешских солдат в Украину. Противоположная информация, распространяемая, в частности представителями парламентской оппозиции, является ложной и не соответствует действительности", - говорится в информации.

Как следует из заявления пресс-службы Минобороны, оно было сделано после высказываний, прозвучавших на состоявшейся ранее пресс-конференции правой партии "Свобода и прямая демократия". "В последние дни в общественном пространстве появилась информация, что чешские солдаты с 1 апреля будут отправляться в Украину. В последний раз она прозвучала сегодня на пресс-конференции партии "Свобода и прямая демократия". Ее необходимо однозначно опровергнуть. Это полная ложь", - отметила пресс-служба.