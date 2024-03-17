Россиян завлекают в Азербайджан

На проходящей с 19 по 21 марта в Москве 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства - MITT при организации Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана представлены туристические возможности Азербайджана.

На выставке, которая считается одним из главных туристических событий в России и в целом в СНГ, Азербайджан представляют AZAL, «Шахдагский туристический центр» и 13 компаний.

Посетивших стенд Азербайджана ознакомили с его туристическими достопримечательностями, образцами национальной кухни, виноделия, возможностями делового, медицинского, экологического, а также зимнего туризма. Их подробно проинформировали о горнолыжных центрах, образцах материального культурного наследия Азербайджана, включенных в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, — Ичери Шехер, Девичьей Башне, Дворцовом комплексе Ширваншахов, Гобустане с наскальными рисунками, историческом центре города Шеки с Ханским дворцом, селе Хыналыг и культурном ландшафте дороги Коч.