В Сирии заблокировали кортеж главы турецкой разведки

18 марта в городе Азаз на севере Сирии боевики "Хаят-Тахрир-аль-Шам" пытались воспрепятствовать кортежу главы турецкой разведки MİT Ибрахима Калына и лидеров Сирийской национальной армии (СНА) покинуть город. Об этом сообщает турецкий новостной сайт Duvar.

Отмечается, что Калын возвращался со встречи с представителями сирийский оппозиции. После вмешательства дополнительных сил сирийской армии боевики пропустили колонну.