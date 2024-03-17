Катар об итогах переговоров Израиля и ХАМАС

Власти Катара проявляют сдержанный оптимизм после переговоров о прекращении огня в секторе Газа, состоявшихся в Дохе при участии главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа, сообщил во вторник представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

"Катар проявляет осторожный оптимизм в отношении переговоров. Наблюдается определенная позитивная тенденция на переговорах между Израилем и ХАМАС, однако говорить об их успехе пока слишком рано", - отметил он.

Ансари добавил, что глава "Моссада" уже покинул Катар, и отметил, что переговоры все еще продолжаются, и Катар по-прежнему выступает в них посредником.