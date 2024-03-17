Британия хочет всех запутать

Великобритании не стоит исключать возможность отправки собственных вооруженных сил в Украину в будущем, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес, передает Daily Mail.

«Мы должны использовать эту фразу: «Мы не можем этого исключать». Я имею в виду, частью сдерживания является двусмысленность, <...> заставляя противника гадать о том, как далеко мы зайдем и что будем делать», — пояснил он.

Уоллес отметил, что российский президент делает это «мастерски — он заставляет всех гадать». Экс-министр призвал не отсекать сразу все варианты, чтобы тоже заставить людей предполагать.