Активист-оппозиционер останется под арестом
Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который просил перевести его под домашний арест.
Как сообщил его адвокат Немат Керимли, предварительное следствие в отношении Гасанова завершено и дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание назначено на 28 марта под председательством Джавида Гусейнова.
Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3) УК АР. Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства дорожной полиции. 24 февраля суд продлил еще на месяц срок его ареста.