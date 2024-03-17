Россия продвигается по всему фронту. Украина несет огромные потери фронтовая сводка
Российская армия перехватила в Украине инициативу по всему фронту и, по последним данным, продвигается, хотя и невысокими темпами, в южном и восточном направлениях. В то время, как Вооруженные силы Украины отступают на некоторых направлениях к третьей линии обороны.
О том, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, отступив на вторую и даже третью линию обороны, сообщил несколько дней назад Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям, который призвал страны НАТО увеличить в этой сложной ситуации поддержку Киеву.
Сравнительный анализ информации, поступающей с фронта, подтверждает, что россияне незначительно продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.
Игорь Кимаковский, представитель донецких сепаратистов, заявил 19 марта, что российская армия захватила еще два населенных пункта вокруг Авдеевки - села Орловка и Тоненькое.
Институт военных исследований США (IRW) также подтверждает, что российские войска добились определенного прогресса в направлении Авдеевки. Помимо этого, по данным аналитиков IRW, российской армии удалось продвинуться и в Запорожской области.
На основе геолокации кадров, опубликованных в социальных сетях, аналитики установили, что россияне добились незначительного продвижения в восточном направлении поселка Работино, контролируемого украинской армией, куда командование ВСУ направило дополнительную бригаду для укрепления линии обороны.
Представители ВСУ заявляют, что тяжелые бои идут по всему фронту, но отказываются отвечать на вопросы журналистов, как именно изменилась линия фронта.
Тем временем лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин заявил в эфире телеканала RT, что российская армия продвигается по всем направлениям фронта.
«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде», - цитирует Пушилина информационное агентство ТАСС.
Сергей Цехотский, офицер 59-й мотострелковой бригады ВСУ, заявил, что российская армия действительно усилила давление на новую линию обороны ВСУ в направлении Авдеевки.
«В направлении Новобахмутовка-Очеретино враг проводит действия, направленные на препятствование нашей перегруппировке, - отметил, в частности, Цехотский. - На направлениях Невельское-Пески-Нетайлово он пытается проводить наступательные действия. В направлении Тоненького враг пытается дойти до каких-то зданий, закрепиться там, это происходит круглосуточно. Только на позиции нашей бригады на этом направлении было осуществлено два вражеских штурма».
Украинский офицер также добавил, что по ряду причин российская армия перестала использовать технику.
«Активного применения техники мы не видим уже третьи сутки подряд, - отметил Цехотский. - Причина и в погодных условиях, которые не позволяют ее использовать, и то, что мы закрепились на позициях после выхода из Авдеевки, пристрелялись и знаем, откуда они могут появиться».
Аналитики IRW предупреждают, что, как только позволят погодные условия, российская армия резко увеличит интенсивность атак, в том числе на харьковском направлении. Если резервы боеприпасов украинской армии будут продолжать истощаться, то в ходе весенне-летней кампании российские войска смогут увеличить темпы наступления.
В настоящее время Чехия пытается обеспечить ВСУ поставку из разных стран сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Однако первая партия поступит не раньше, чем через несколько недель. Так что, в данный момент украинская армия пытается предотвращать атаки, в основном с помощью беспилотников. Таким образом, на 10 снарядов, выпускаемых россиянами, украинцы в лучшем случае могут ответить лишь двумя.
Помимо нехватки боеприпасов ВСУ остро испытывают нехватку живой силы.
Генерал Раймунд Анджейчак, бывший начальник Генерального штаба армии Польши, заявил в интервью польскому телеканалу Polsat, что «потери украинской армии могут достигать миллиона человек».
«Потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, - подчеркнул Анджейчак. - В этой стране (Украине) нет резервов, некем воевать. Ситуация драматичная - Украина проигрывает эту войну».
Генерал прокомментировал также решение президента Зеленского заменить на посту главкома ВСУ «из-за страха политической конкуренции» Валерия Залужного Александром Сырским. По мнению генерала, это не изменило стратегическую ситуацию на поле боя.
«Оказалось, что надо отводить войска и выравнивать линию фронта, - сказал Раймунд Анджейчак. – Так что, проблемы, которые были у Залужного, никуда не делись».
По его мнению, если к концу марта запас ракет украинских систем ПВО будет исчерпан, то армия России и в воздухе добьется однозначного превосходства.
Западные аналитики отмечают, что, не добившись в 2022 году серьезных успехов в противостоянии тактике ВСУ, основанной на быстрых маневрах, российская армия вернулась к традиционной тактике ведения войны на истощение, которая не сулит Киеву шансов на победу.
«В войнах на истощение операции определяются способностью государств восполнять потери и создавать новые формирования, а не тактическими и оперативными маневрами, - пишет в статье для Королевского объединенного института оборонных исследований, озаглавленной «Искусство войны на истощение: уроки войны в Украине», подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин. - В отличие от маневренной войны, цель которой - нанести противнику быстрое и решительное поражение, борьба на истощение требует времени, быть может, нескольких лет. Скорее всего, побеждает в ней та сторона, которая признаёт истощающий характер войны и сосредотачивается не на захвате территории, а на уничтожении сил противника. Запад к такого рода войне не готов. Войны на истощение выигрывают экономики, допускающие массовую мобилизацию вооруженных сил посредством промышленности. В ходе такого конфликта армия стремительно расширяется, требуя огромного количества бронетехники, беспилотников, электроники и другого боевого оборудования. Так же важна способность бить вглубь территории противника, подавлять его оборону и наносить удары по ключевым объектам и инфраструктуре. Этот аспект наблюдается на протяжении всей войны в Украине, где обе стороны использовали сочетание средств дальнего действия и беспилотников для ударов по энергетическим узлам, гражданским центрам и другим ключевым секторам, чтобы нанести ущерб производственным линиям и снабжению противника».
Алекс Вершинин отмечает, что война в Украине также продемонстрировала важность быстрого пополнения истощенных сил и умения компенсировать высокие потери на поле боя.
«Россия успешно с этим справляется, восстановив свой личный состав, несмотря на большие потери, которые превышают по оценкам Запада 300 тысяч человек, - пишет Вершинин. - Украина же на данном этапе столкнулась с острой нехваткой живой силы, и Рада в настоящее время обсуждает законопроект о расширение мобилизации и ужесточение призыва».