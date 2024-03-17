Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:56

Российская армия перехватила в Украине инициативу по всему фронту и, по последним данным, продвигается, хотя и невысокими темпами, в южном и восточном направлениях. В то время, как Вооруженные силы Украины отступают на некоторых направлениях к третьей линии обороны.

О том, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, отступив на вторую и даже третью линию обороны, сообщил несколько дней назад Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям, который призвал страны НАТО увеличить в этой сложной ситуации поддержку Киеву. Сравнительный анализ информации, поступающей с фронта, подтверждает, что россияне незначительно продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Игорь Кимаковский, представитель донецких сепаратистов, заявил 19 марта, что российская армия захватила еще два населенных пункта вокруг Авдеевки - села Орловка и Тоненькое. Институт военных исследований США (IRW) также подтверждает, что российские войска добились определенного прогресса в направлении Авдеевки. Помимо этого, по данным аналитиков IRW, российской армии удалось продвинуться и в Запорожской области.

На основе геолокации кадров, опубликованных в социальных сетях, аналитики установили, что россияне добились незначительного продвижения в восточном направлении поселка Работино, контролируемого украинской армией, куда командование ВСУ направило дополнительную бригаду для укрепления линии обороны. Представители ВСУ заявляют, что тяжелые бои идут по всему фронту, но отказываются отвечать на вопросы журналистов, как именно изменилась линия фронта. Тем временем лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин заявил в эфире телеканала RT, что российская армия продвигается по всем направлениям фронта. «По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде», - цитирует Пушилина информационное агентство ТАСС. Сергей Цехотский, офицер 59-й мотострелковой бригады ВСУ, заявил, что российская армия действительно усилила давление на новую линию обороны ВСУ в направлении Авдеевки.

«В направлении Новобахмутовка-Очеретино враг проводит действия, направленные на препятствование нашей перегруппировке, - отметил, в частности, Цехотский. - На направлениях Невельское-Пески-Нетайлово он пытается проводить наступательные действия. В направлении Тоненького враг пытается дойти до каких-то зданий, закрепиться там, это происходит круглосуточно. Только на позиции нашей бригады на этом направлении было осуществлено два вражеских штурма». Украинский офицер также добавил, что по ряду причин российская армия перестала использовать технику. «Активного применения техники мы не видим уже третьи сутки подряд, - отметил Цехотский. - Причина и в погодных условиях, которые не позволяют ее использовать, и то, что мы закрепились на позициях после выхода из Авдеевки, пристрелялись и знаем, откуда они могут появиться». Аналитики IRW предупреждают, что, как только позволят погодные условия, российская армия резко увеличит интенсивность атак, в том числе на харьковском направлении. Если резервы боеприпасов украинской армии будут продолжать истощаться, то в ходе весенне-летней кампании российские войска смогут увеличить темпы наступления.

В настоящее время Чехия пытается обеспечить ВСУ поставку из разных стран сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Однако первая партия поступит не раньше, чем через несколько недель. Так что, в данный момент украинская армия пытается предотвращать атаки, в основном с помощью беспилотников. Таким образом, на 10 снарядов, выпускаемых россиянами, украинцы в лучшем случае могут ответить лишь двумя. Помимо нехватки боеприпасов ВСУ остро испытывают нехватку живой силы. Генерал Раймунд Анджейчак, бывший начальник Генерального штаба армии Польши, заявил в интервью польскому телеканалу Polsat, что «потери украинской армии могут достигать миллиона человек». «Потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, - подчеркнул Анджейчак. - В этой стране (Украине) нет резервов, некем воевать. Ситуация драматичная - Украина проигрывает эту войну».