Международный олимпийский комитет (МОК) огласил условия, на которых спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут летом в Париже.

Согласно заявлению Комитета, на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян.

МОК запретил спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже, а награждение будет происходить под музыку без слов. Медали, которые завоюют российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде-2024, не будут учитываться в общем зачете парижских Игр.

При этом в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписания дополнительных деклараций с осуждением войны в Украине.

Также МОК опубликовал фото нейтрального флага, под которым предлагает выступать российским спортсменам на Олимпиаде в Париже.