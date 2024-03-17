Арестован сотрудник Минобороны

Али Алиев, проходивший службу на должности бухгалтера N-ой воинской части Минобороны, был арестован решением Бакинского военного суда в качестве должностного лица по подозрению в требовании и получении крупных взяток, как через третьих лиц, так и лично. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

«В настоящее время в Следственном управлении военной прокуратуры продолжается расследование, и в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств по делу, а также дана правовая оценка каждому факту и деянию», - отмечается в сообщении.