Данилов: «Санитарная» зона будет проходить по Москве

«Санитарная» зона, о которой говорил Владимир Путин, будет проходить в пределах российской столицы - Москвы. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире информационного марафона.

«Конечно, санитарная зона будет сделана. Но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только нашим войском, а я больше чем уверен, что и другие страны в этом будут участвовать. Этот санитарный кордон будет проходить где-то на территории границ таких городов, может, как Москва, а может, чуть дальше», - подчеркнул Данилов.