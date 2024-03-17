Министр обороны США: Свободный мир не допустит поражения Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заверил Украину в том, что Вашингтон и его союзники не допустят ее поражения в войне с Россией, несмотря на то, что Конгресс США пока не утвердил военную помощь Киеву на нынешний год.

Остин выступил на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, в котором принимают участие представители более 50 стран. Такие совещания известны как "Рамштайнский формат" по названию американской базы в Германии, где они, как правило, проходят. Нынешнее заседание также прошло в Рамштайне.

"США не допустят поражения Украины. Коалиция не допустит поражения Украины, и свободный мир не допустит поражения Украины", - приводит слова Остина "Голос Америки".

Это первая международная поездка Остина после того, как 1 января он был госпитализирован из-за осложнений после операции по лечению рака простаты в конце декабря.