Министерство обороны России сообщило, что около 22:00 по московскому времени силы ПВО сбили над территорией Белгородской области десять реактивных снарядов, выпущенных из установки РСЗО RM-70 Vampire (чехословацкая модификация советской системы «Град»), а также ракету комплекса «Точка-У».

Ранее в Белгородской и Курской областях была объявлена ракетная опасность.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале предупредил жителей, что в регионе работает ПВО.

В Курске после атаки БПЛА произошло аварийное отключение электроснабжения на подстанции Высокая, в результате часть города без света. Судя по словам очевидцев, дрон атаковал подстанцию.