Столтенберг: НАТО не посредник между Ереваном и Баку

НАТО не посредник между Ереваном и Баку, но, несмотря на это, поддерживает принципы переговоров, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Общественному телевидению Армении.

"Армения и Азербайджан могут преодолеть противоречия и прийти к соглашению о прочном мире", - заявил генсек НАТО.

Такую уверенность ему внушают, во-первых, уже достигнутые соглашения по некоторым пунктам, а во-вторых, примеры других стран. Например, его родной Норвегии, а также Франции, Великобритании и Германии, которые когда-то воевали друг с другом, а сегодня живут в мире.