НАТО и Армения собираются сотрудничать

НАТО и Армения близки к согласованию новой программы партнерства, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Общественному телевидению Армении.

«Она создаст новые основы для понимания того, как мы можем более тесно сотрудничать, как НАТО может содействовать Армении в вопросе продвижения политики безопасности и обороны, не только помочь в реформировании структур, но и в будущем работать по вопросам кибербезопасности и разминирования. Конечно, мы готовы сделать столько, насколько готова Армения», - добавил он.

Отметив, что НАТО никогда не заставит какую-либо страну действовать против ее воли, он заявил о готовности работать с Арменией и назвал ее важным партнером для Альянса.