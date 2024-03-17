Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:40

Регулярные атаки украинских дальнобойных дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия стали важной частью боевых действий с начала 2024 года. Очевидно, что Россия будет стараться уменьшить наносимый ущерб, а Украина – увеличить. Это противостояние во многом определит характер войны в ближайшие месяцы и на среднюю перспективу. Сотрудник берлинского Центра Карнеги Сергей Вакуленко, эксперт в нефтегазовой области, напоминает, что первыми догадались применять дешевые дроны по дорогому оборудованию нефтепереработки те самые хуситы, от которых нынче так страдает мировое судоходство.

14 сентября 2019 года по предприятиям переработки нефти в Абкайке и на месторождении Хурайс в Саудовской Аравии было запущено 18 дронов и семь крылатых ракет, очевидно, иранских и не бог весть какого качества, и размещенные там средства ПВО не справились с нападением. Хотя пожары были относительно быстро потушены, но произошло временное падение добычи саудовской нефти вдвое, а это 5% мировой нефтедобычи. Соотношение стоимости средств поражения и нанесенного ущерба потрясающее! Нынешнее падение российских нефтеперерабатывающих мощностей вследствие дроновых атак оценивается по-разному. Директор международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбьерн Торнквист озвучил цифру в 600 тысяч баррелей ежедневно, о чем сообщило агентство Bloomberg. Аналитики JPMorgan Chase называют значительно более высокую цифру: около 900 тысяч баррелей в день. Сергей Вакуленко обращает внимание на то, что «атаки единичными дронами не уничтожают заводы целиком и обычно даже не уничтожают отдельные установки, но лишь повреждают их. Малый вес боевой части такого оружия компенсируется точностью попадания, но в большинстве случаев остается возможность для относительно быстрого восстановительного ремонта. С другой стороны, стоимость дронов, даже с учетом того, что до цели доходит небольшая часть атакующего роя, в десятки, если не сотни раз ниже стоимости ликвидации причиняемого ущерба, что важно в войне на истощение».