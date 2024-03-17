Украина подверглась «тайванизации»

Евросоюз проводит в отношении Украины настолько неопределенную политику, что ее можно сравнить только с нечетким подходом США к вопросу о защите Тайваня в случае его военного конфликта с Китаем. Такое мнение высказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока после консультаций со своими европейскими коллегами в Брюсселе в преддверии саммита сообщества, запланированного на 21-22 марта.

Беседуя с венгерскими журналистами в Брюсселе, Бока отметил, что Евросоюз не имеет четкой стратегии по Украине и не может точно сказать, "какой ответ он даст на какие действия" в ходе украинского конфликта.

"ЕС встал на путь, который мы назвали тайванизацией [политики]", - сказал министр, пояснив, что подразумевает под этим неопределенность подхода США к выполнению своих обязательств по обеспечению безопасности Тайваня. Вашингтон на протяжении последних лет не дает четкого ответа на вопрос, будет ли он напрямую вмешиваться в военные действия, если между Тайбэем и Пекином вспыхнет вооруженный конфликт.

По словам Боки, в ЕС нет единства мнений по поводу политики в отношении Украины. До недавнего времени в сообществе доминировал подход по принципу "поддержка будет до тех пор, пока она необходима", однако сейчас некоторые страны переходят на позицию "все, что необходимо", а другие предлагают действовать "настолько интенсивно, насколько это необходимо". Венгерское правительство не понимает, что это означает и в чем разница между этими подходами, признал министр. "Нужна ясная и предсказуемая политика, иначе на Украине возникнут необоснованные ожидания", - процитировало его интернет-издание Telex.