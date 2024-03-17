Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что «некоторые помощники» президента в 2013 году «тащили на престол» Алексея Навального, участвовавшего в мэрских выборах.

«Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному. Очень искренне ответили. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его ваши помощники некоторые тащили на этот престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил: «Вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну, избирателей в Москве», — сказал Зюганов на встрече Путина с лидерами думских фракций.

По его словам, таким образом в 2013 году «согнали» почти 900 тысяч (кого — не поясняется). «А потом мы думали, что, собственно, делать. Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не нужен. Абсолютно не нужен», — добавил Зюганов.

Выборы мэра Москвы, в которых участвовал Алексей Навальный, прошли в сентябре 2013 года и были досрочными. По официальным данным, он набрал 27,24% и занял второе место, обогнав по количеству голосов кандидатов от КПРФ, «Яблока», ЛДПР и «Справедливой России» вместе взятых. Выиграл выборы Сергей Собянин.