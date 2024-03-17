Итоги юбилейного «Рамштайна»

В Министерстве обороны Украины рассказали о результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое состоялось на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. Как сообщает оборонное ведомство Украины, представители коалиции стран-партнеров в очередной раз провели результативную встречу.

Отмечается, что боеприпасы были главной темой заседания: "Очень большое количество стран заявили о пакетах помощи, в которые входят боеприпасы: 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие".

"Партнеры заверили в дальнейшем предоставлении большего количества ракет для наших систем противовоздушной обороны", - сообщили в Минобороны.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что эта война - первая полномасштабная война дронов.

"Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и сделали взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте", - сообщил он.