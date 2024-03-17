Экс-военачальники США: Госдеп опоздал с эвакуацией из Афганистана в 2021 году

Госдепартамент США слишком поздно принял решение о начале эвакуации американцев, граждан стран-союзников и беженцев из Афганистана в 2021 году. С такой оценкой выступили на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса занимавший на тот момент пост председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и бывший глава Центрального командования ВС генерал Кеннет Маккензи.

"По моей оценке, это решение было принято слишком поздно", - заявил Милли. По его словам, Пентагон рекомендовал администрации президента США Джо Байдена приступить к эвакуации одновременно с выводом войск, который был начат в мае 2021 года. Милли подчеркнул, что в итоге решение было принято лишь 14 августа, что стало, по его оценке, "фундаментальной ошибкой" со стороны Госдепа.

Маккензи, под командованием которого был осуществлен вывод американских войск из Афганистана, подчеркнул, что "события середины - конца августа 2021 года стали прямым результатом промедления на несколько месяцев с началом" эвакуации из страны граждан США и их союзников. По его словам, эвакуация началась лишь "на последней стадии, когда страна уже была под контролем" радикального движения "Талибан".

Предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года.