Как известно, зарубежная командировка журналиста Эйнуллы Фатуллаева в прифронтовую зону в Израиле вызвала громкий резонанс далеко за пределами нашего региона.

На страницах haqqin.az были опубликованы репортажи и видео-интервью журналиста. Мы завершаем цикл израильских сюжетов короткометражным фильмом «Израиль на закате». В объективе съемочной бригады Э.Фатуллаева: ситуация у сектора Газа, на линии соприкосновения с «Хезболла», в различных городах Израиля.

Собеседники журналиста – известные эксперты и специалисты в области востоковедения, иранистики и нацбезопасности, в частности научный сотрудник Института проблем мира им. Г. Трумэна при Еврейском университете Владимир Месамед, исследователь-историк Шимон Бриман, доктор политологии Саймон Ципис…

Смотрим финальный сюжет Эйнуллы Фатуллаева.

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