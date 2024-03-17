Россия пригрозила Японии

Россия по дипломатическим каналам предупредила Японию о последствиях в случае передачи США ракет для ЗРК Patriot, потому что они якобы могут попасть в Украину. Об этом заявил РИА Новости и.о. директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.

По его словам, подобное «содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями» Москва расценит «как соучастие Токио в преступных деяниях Киева».

По словам Жесткого, МИД РФ пригласил в министерство находившегося в Москве руководителя российского направления МИД Японии «для детального брифинга по ситуации вокруг Украины». Подробности брифинга не приводятся.

В декабре 2023 года Япония одобрила поправки к национальным правилам оборонного экспорта. Это позволит отправить в США несколько десятков ракет для системы Patriot, произведенных японцами по американской лицензии.