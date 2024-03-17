Башкан Гагаузии против выхода из состава Молдовы

Гагаузская автономия не рассматривает вариант выхода из состава Молдовы, заявила в интервью российским «Известиям» башкан Гагаузии Евгения Гуцул (башкан - название высшего должностного лица в Гагаузской автономии Молдовы).

«Мы, гагаузы, считаем Молдову нашей родиной. И единственное, что хотим, чтобы действовал наш закон об особом правовом статусе АТО Гагаузия и соблюдались все принятые законы. Конечно же, все недопонимания Кишинева и автономии прекратятся и забудутся», — сказала Гуцул.

Она также надеется, что предпосылок для отделения Гагаузии от Молдовы не будет. По словам Гуцул, регион всегда выступал за диалог и пытался сделать шаг навстречу правящей партии страны «Действие и солидарность» и президенту республики Майе Санду.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдовы. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдовы закрепляет в ст. 111 статус автономии.