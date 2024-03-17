Самые счастливые и несчастливые страны

Финляндия седьмой год подряд признается самой счастливой страной в мире, говорится в ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН.

Рейтинг опубликовали к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

Страны Северной Европы снова заняли самые высокие позиции: у Дании второе место, у Исландии - третье, у Швеции - четвертое.

Последние три места (141-е, 142-е и 143-е) у Лесото, Ливана и Афганистана.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и др. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период.