В декабре 2022 года украинские беспилотники по меньшей мере дважды атаковали аэродром Энгельс.

Источник «Украинской правды» в ГУР заявляет, что атака беспилотников на город Энгельс была «спецоперацией Главного управления разведки»: «Беспилотный дрон-камикадзе украинского производства «Лютый» прекрасно себя показывает. Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена».

Налет беспилотников на город Энгельс в Саратовской области был «плановой работой Главного управления разведки Минобороны Украины», утверждает собеседник издания РБК-Украина в спецслужбах.

В ночь на 20 марта беспилотники атаковали город Энгельс Саратовской области РФ. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что дроны были уничтожены системой ПВО, которая «сработала своевременно и эффективно».

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал он в телеграм-канале.

Жители Энгельса сообщали в соцсетях о серии взрывов в городе. По их словам, над городом послышалось 2-4 гулких взрыва, от которых «дрожали окна в рамах». Перед этим жители слышали сирену и звук мотора в небе.

Минобороны РФ, в свою очередь, объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника «самолетного типа».

Город находится на расстоянии около 600 км от границы с Украиной. В Энгельсском районе расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ «Энгельс 2», где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами.