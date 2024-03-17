Выборы в США: Байден и Трамп победили на праймериз своих партий

Трамп выдвинулся вперед на праймериз сразу в пяти штатах — Аризоне (43 из 43 делегатов), Иллинойсе (64 из 64), Канзасе (39 из 39), Огайо (79 из 79) и Флориде (125 из 125). Всего в этих штатах разыгрывались голоса 350 делегатов, требующихся для формального выдвижения в кандидаты на пост американского президента.

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Об этом сообщил телеканал NBC News.

19 марта прошли праймериз и у Демократической партии. Победу одержал Джо Байден. Голосование прошло в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо — в общей сложности в этих штатах разыгрывались голоса 379 делегатов.

В этот же день должны были пройти праймериз и во Флориде, но их отменили из-за отсутствия в бюллетене других кандидатов, кроме Байдена. Голоса всех 224 делегатов штата перешли главе государства. Как и Трамп, неделей ранее Байден уже набрал необходимое число делегатов (1968), нужное для повторного выдвижения на пост президента от Демократической партии США.

Несмотря на то что кандидаты от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз и кокусы будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партии проведут национальные конвенции, на которых формально выдвинут своих кандидатов на пост президента. Выборы 5 ноября 2024 года станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.