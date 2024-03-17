Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.
«За» проголосовали 57 депутатов, «против» - никто, воздержались 27. Решение принято», - сказал вице-спикер парламента Рубен Рубинян.
Часть депутатов от оппозиционной фракции «Армения» воздержалась, фракция оппозиционной «Честь имею» не принимала участия в голосовании.
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