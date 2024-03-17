Американцы испытали гиперзвуковую ракету
Соединенные Штаты провели испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, сообщает Defense News со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил США.
По его словам, пуск был осуществлен со стратегического бомбардировщика В-52Н, вылетевшего с военно-воздушной базы Андерсен на Гуаме.
Собеседник издания отметил, что «были получены ценные и уникальные данные, испытание было предназначено для дальнейшего развития ряда гиперзвуковых программ».
Он добавил: «Мы также подтвердили и улучшили наши возможности тестирования и оценки для продолжения разработки передовых гиперзвуковых систем».
Запуск стал пятым по счету испытанием прототипа ракеты AGM-183.