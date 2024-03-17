В Евронест приняли предложение делегации Азербайджана: армяне недовольны

АПА передает, что сопредседатель заседания депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили проинформировал о предложениях делегаций Азербайджана, Украины, Грузии и члена Европарламента Юозаса Олекаса.

На заседании комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу Парламентской ассамблеи Евронест тема доклада, представленного делегацией Азербайджана на очередное заседание, вызвала протест армянских депутатов.

Депутат отметил, что тема доклада, который будет представлен на очередном заседании комитета ПА Евронест, предложенная азербайджанской делегацией, связана с социальными, экономическими и экологическими проблемами, вызванными минной угрозой в странах Восточного партнерства, что является одной из глобальных проблем.

Миркишили указал, что более 70 стран мира страдают от минной проблемы. Производство одной мины обходится в 3-100 долларов, ее обезвреживание - в 300-1000 долларов: «Мины ограничивают свободу передвижения людей, представляют серьезную угрозу их жизни и здоровью. Мины также являются источником серьезной опасности для окружающей среды, нарушая экологический баланс и препятствуя озеленению планеты. Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от минной угрозы. С 10 ноября 2020 года по 15 марта 2024 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана от взрывов мин пострадали 346 человек, 65 из них погибли».

Предложение украинской делегации о социальной адаптации вынужденных переселенцев в странах Восточного партнерства было предложено объединить с темой, представленной азербайджанской стороной.

Члены армянской делегации возразили против обсуждения темы минной угрозы. Депутат Мария Карапетян заявила, что опасается, что Азербайджан якобы может использовать этот вопрос против Армении. Она уверяла, что Армения предоставила минные карты.

Член азербайджанской делегации Нурлан Гасанов же отметил, что точность минных карт, представленных армянской стороной, очень низкая.

Несмотря на возражения армянской делегации, тема, предложенная азербайджанской и украинской делегациями, была принята большинством голосов.