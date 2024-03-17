Турция и США договорились

Обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат пишет, что американские власти сначала будут уведомлять Турцию о потенциальных нарушениях ее компаниями антироссийских ограничений.

Реализация этой схемы, отмечает автор, призвана исправить ситуацию, когда турецкие компании, подозреваемые в ведении коммерческой деятельности с РФ или в финансовых отношениях с Россией, сразу и без проведения расследования попадали в санкционные списки США.

В соответствии с договоренностями теперь Вашингтон будет информировать Анкару о компаниях, потенциально нарушающих санкции, и запрашивать информацию об их делах с РФ. Турция в свою очередь самостоятельно изучит деятельность таких фирм и сообщит о результатах. После этого при необходимости будут приниматься меры.

В феврале США внесли в свои санкционные списки 16 турецких компаний. Министерство торговли США расширило ограничения на турецкие компании, работающие в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования, туризма.