Азербайджан будет председательствовать в комитете ПА Евронест

Азербайджан будет председательствовать в комитете по социальным делам, занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу Парламентской ассамблеи Евронест.

На 11-й сессии Парламентской ассамблеи в Брюсселе были заслушаны доклады комитетов, избраны новые председатели и определены темы очередных докладов.

Председательство на заседании комитета по социальным делам, занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу на следующий год перешло к Азербайджану, передает Report. Председателем комитета избран глава азербайджанской делегации Таир Миркишили.

Выступившие на заседании комитета депутаты Солтан Мамедов и Нурлан Гасанов подняли вопросы восстановления прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, а также роста числа жертв мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.