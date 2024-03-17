Шеф Пентагона: «Выживание Украины и безопасность Америки под угрозой»

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «выживание Украины» находится под угрозой. Он заверил, что американские власти обеспечат приток военной помощи и боеприпасов Киеву.

«Сегодня выживание Украины под угрозой. И безопасность Америки под угрозой. Они не могут терять ни дня, и мы не можем терять ни дня», — заявил министр на пресс-конференции на базе «Рамштайн» в Германии по итогам заседания контактной группы по обороне Украины, его цитирует ТАСС.

По словам Остина, президент РФ Владимир Путин «наблюдает за происходящим». «Это вопрос выживания и суверенитета для Украины. А для Америки это вопрос чести и безопасности», — считает министр обороны США.

20-е заседание контактной группы прошло на военной базе «Рамштайн» вчера, 19 марта. Оно завершилось объявлением о новых пакетах помощи Киеву. В частности, Германия объявила о выделении пакета военной помощи на €500 млн, включающего 10 тыс. 155-миллиметровых снарядов, сотню бронетранспортеров и столько же единиц спецтранспорта. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия получит боеприпасы, в которых остро нуждается.