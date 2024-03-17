В Казахстане вынесли приговор племяннику Назарбаева

Бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш приговорен судом к восьми годам лишения свободы условно за превышение служебных полномочий, передает Казинформ со ссылкой на свои источники.

«Бывший заместитель председателя КНБ Самат Абиш приговорен к восьми годам условного наказания за превышение служебных полномочий во время январских беспорядков в 2022 году в Казахстане. Также известно, что суд проходил в закрытом режиме», - говорится в сообщении.

Самат Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева. Окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года был первым заместителем председателя комитета.